Alanyaspor’da gözler kupada

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde Salı günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde Salı günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'de önceki gün sahasında oynadığı maçta Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, 12 Bingölspor karşısında tur atlayarak moral bulmak istiyor.