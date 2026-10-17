Alanyaspor sürpriz arıyor

Ligde 4 maçtır yenilmeyen Alanyaspor, bugün konuk olacağı şampiyonluk adayı Fenerbahçe karşısında sürpriz arıyor. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de güçlü rakibiyle 2-2 berabere kalan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da yine puan veya puanlar peşinde olacak. Teknik direktör Pereira, futbolcularını kritik maça motive etmek için yoğun bir çaba sarfediyor.
Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Ligde 4 maçtır yenilmeyen Alanyaspor, bugün konuk olacağı şampiyonluk adayı Fenerbahçe karşısında sürpriz arıyor. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de güçlü rakibiyle 2-2 berabere kalan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'da yine puan veya puanlar peşinde olacak. Teknik direktör Pereira, futbolcularını kritik maça motive etmek için yoğun bir çaba sarfediyor.