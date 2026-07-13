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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor dayanıklılık ve taktik çalıştı, performans testinden geçti

Corendon Alanyaspor dayanıklılık ve taktik çalıştı, performans testinden geçti

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Corendon Alanyaspor, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:01
Corendon Alanyaspor dayanıklılık ve taktik çalıştı, performans testinden geçti

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Corendon Alanyaspor, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Günün ilk antrenmanında iki grup halinde gerçekleştirilen çalışmanın saha bölümünde futbolcular dayanıklılık ve taktik ağırlıklı idman yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde kapsamlı performans testinden geçti. Atletik Performans Antrenörü Ali Can Sümbül eşliğinde futbolculara izokinetik kuvvet testi uygulandı. Gerçekleştirilen testler sonucunda oyuncuların kuvvet seviyeleri, bacak kuvvet asimetrileri ve olması muhtemel sakatlık risklerine ilişkin veriler elde edilirken, teknik ekibin bu sonuçlar doğrultusunda oyuncuların bireysel performans programlarını şekillendireceği öğrenildi.

Corendon Alanyaspor, Burdur kampındaki hazırlıklarını günün ilerleyen saatlerinde yapacağı akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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