Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira’nın sözleşmesi uzatıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatıldı.
Pereira'nın sözleşme uzatmasıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.
— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) May 15, 2026