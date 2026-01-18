Özcan Bizati: Oyun alışkanlığı olan takımlara karşı oynamak zordur

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, "Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Dün tekrar bir seçimimiz oldu, yeni yönetimimizi tebrik edelim. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze. Oyun alışkanlığı olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zordur. Hem de onların oyununa ayak uydurursanız ki biz ilk yarı buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında verilen reaksiyon için oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Buna devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.