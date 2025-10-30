Alanyaspor’dan Başkan Hacıosmanoğlu’na destek

Bahis skandalının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek mesajı paylaştı. Mesajda özetle, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılan, profesyonel liglerde görevli çok sayıda hakemin bahis şirketlerinde hesabının bulunduğu yönündeki açıklamaları derin bir üzüntü ve endişe ile takip ettik. TFF'nin, futbolun marka değerini ve dürüstlüğünü korumak adına bu süreci şeffaflıkla ve en üst düzeyde kararlılıkla yönetmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.