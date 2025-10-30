CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Alanyaspor’dan Başkan Hacıosmanoğlu’na destek

Alanyaspor’dan Başkan Hacıosmanoğlu’na destek

Bahis skandalının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor’dan Başkan Hacıosmanoğlu’na destek

Bahis skandalının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek mesajı paylaştı. Mesajda özetle, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılan, profesyonel liglerde görevli çok sayıda hakemin bahis şirketlerinde hesabının bulunduğu yönündeki açıklamaları derin bir üzüntü ve endişe ile takip ettik. TFF'nin, futbolun marka değerini ve dürüstlüğünü korumak adına bu süreci şeffaflıkla ve en üst düzeyde kararlılıkla yönetmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom-REKLAM
Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
G.Saray'a Sambacı stoper!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 00:57
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Daha Eski
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58