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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor 5 futbolcuyla nikah tazeledi!

Corendon Alanyaspor 5 futbolcuyla nikah tazeledi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 12:29
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Corendon Alanyaspor 5 futbolcuyla nikah tazeledi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosunda yer alan 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, kadrolarındaki 5 futbolcunun sözleşmelerini uzattıklarını belirterek, "Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve stoper Fatih Aksoy ile 2027, Kosovalı stoper Fidan Aliti ile altyapıdan yetişen orta saha oyuncumuz Ümit Akdağ ile de 2028'e kadar sözleşme uzattık." dedi.

Bu oyuncuların kulübe önemli katkılar sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte de katkıları devam edecektir. Bu sene, geçen seneki sıkıntıları tekrar yaşamamak adına hep birlikte hedefler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olsun." diye konuştu.

Sözleşmeleri uzatılan futbolculardan 32 yaşındaki Ui-jo Hwang ise kulübe ve başkana teşekkür ederek, "Elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum. Umarım geçen yıldan daha iyi bir sezonu birlikte geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj ise sözleşme uzatmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu kararı çok düşünmeden verdiğini anlatan Hadergjonaj, "Hem ailem hem de ben burada mutluyuz. Geçen yıl Alanyaspor olarak bazı sıkıntılar yaşadık, umarım bu sezon daha iyi olacak. Geçen yıl bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim ve katkıda bulundum. Bu sezon daha fazla katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kosovalı 31 yaşındaki stoper Fidan Aliti ise sözleşme uzatma kararının kendisi için kolay olduğunu dile getirdi.

Ailesiyle Alanya'da mutlu olduklarını kaydeden Aliti, "İçimiz çok rahat. Burada 3 yıl daha kalma konusunda içimde hiçbir şüphe oluşmadı. Daha pozitif bir sezon geçirmek için çalışacağım." dedi.

Alanyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Fatih Aksoy, ilk imzadan sonra burayı ikinci evi olarak gördüğünün altını çizerek, "Ama artık birinci evim burası oldu. Burayı bırakamıyoruz. Ben de ailem de çok mutluyuz. İnşallah bu sezonu geçen yıldan daha iyi geçirerek ligi ilk 10'da tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın genç orta saha oyuncusu Ümit Akdağ da "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. 6 yaşında altyapısından çıktığım bir kulüpte forma giymek gurur verici. İnşallah bu yıl A takımda formayı terleteceğim." ifadesini kullandı.

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