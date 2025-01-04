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Haberler Alanyaspor Zafer Alanya’nın

Zafer Alanya’nın

Alanyaspor, konuk ettiği Konya’yı 8’de Makouta ve 54’te Cordova’nın golleriyle geçti. Puanını 21’e çıkaran Akdeniz ekibi, Süper Lig’de 9’uncu sıraya yerleşti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Zafer Alanya’nın

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında dün Konyaspor'u evinde konuk etti. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Akdeniz ekibi, dakikalar 8'i gösterdiğinde Makouta'nın golüyle öne geçti. Golden sonra Konyaspor beraberlik için yakaladığı pozisyonları harcayınca Corendon Alanyaspor soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Uğurlu'nun öğrencileriydi.

4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde bu kez Cordova sahneye çıktı ve Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden 6 dakika sonra Konyaspor'da Recep Uçar, 4 değişiklik birden yaptı. Oyunun hakimiyetini de eline aldı. Sağlı sollu ataklarla Alanya kalesinde gol arayan konuk ekip, 90+6'da 76'da oyuna giren Kramer ile farkı bire indirdi. Ancak bu golden kısa bir süre sona maç sona erdi.

Konyaspor'da sarı kart gören Adil Demirbağ ile Marko Jevtovic, cezalı duruma düştü. İki oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan F.Bahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

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