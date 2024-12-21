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Haberler Alanyaspor Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu: Galibiyet için gelmiştik

Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu: Galibiyet için gelmiştik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. İşte Uğurlu'nun o açıklamaları...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:37
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Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu: Galibiyet için gelmiştik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanında 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. İşte Uğurlu'nun sözleri:

GİT GELLİ BİR MAÇ OLDU

"Aslında maçtan önce de konuştuğumuz gibi, Kasımpaşa'yla buraya geldiğimizde de buna yakın bir planla sahaya çıkmıştık. Mücadele olarak istediğimizi aldığımızı söyleyebilirim. Git gelli bir maç oldu. Golden sonra talihsiz bir gol yedik. Oyunu tutabilsek farklı bir skor çıkartabilirdik buradan."

GALİBİYET İÇİN GELMİŞTİK

"Burada galip gelmek isterdik. Savunma anlamında daha iyi olduğumuzu söyleyebirim. Geçişleri doğru yapsak galibiyet alabilirdk, orada eksik kaldık. Pasları doğru ve kaliteli yapabilseydik sonuca gitme şansımzı yüksekti. Ama Beşiktaş deplasmanı zor, 1 puan önemli. Galibiyet için geldiğimizi söylemiştim ama 1 puan için mutsuz olduğumuzu söylemem. Daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Devre arasında gelecek transferler bütün halinde oynayabilirsek, çok daha farklı, iyi Alanya takımı izlettirebileceğimizi söyleyebilirim."

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