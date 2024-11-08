Doğru tercih Alanya

Sürpriz bir şekilde K.Paşa'yla yollarını ayıran Sami Uğurlu, Alanya'ya 1.5 yıllık imza attı. Uğurlu, "K.Paşa'daki başarıların çok daha ötesine geçebilmek adına böyle bir tercih yaptım. Çünkü bir sonraki adımı en doğru şekilde atabilmek için Alanyaspor'un en doğru kulüp olduğunu düşünüyordum" dedi.

HAFTANIN AÇILIŞI KASIMPAŞA'DA

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yla Kayserispor, Kasımpaşa'da kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa, Beşiktaş galibiyetinin ardından sürpriz bir şekilde teknik direktör Sami Uğurlu'yla yollarını ayırmıştı.