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Haberler Alanyaspor

Hull City ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 20:49
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Hull City ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İngiltere Championship ekibi Hull City, liglere verilen milli arada kamp için Antalya'nın Belek bölgesine geldi. 7 Ekim'de kamp için Antalya'ya gelen turuncu-siyahlılar, 11 Ekim Cuma günü Alanyaspor ile oynayacak maça kadar hazırlıklarına Kaya Palazzo Resort'ta devam edecek. GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele sonrasına Hull City, Antalya kampını tamamlayacak.

JOAO PEDRO KADRODA

Öte yandan İngiliz ekibinin kadrosuna kattığı Fenerbahçeli Joao Pedro da Antalya kampının kadrosunda yer aldı. Hull City, geçtiğimiz haftalarda Joao Pedro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı forvet oyuncusu, Championship'te takımıyla 1 maçta görev aldı. Antalya kampında takıma adapte olup, bireysel performansını arttırmak isteyen tecrübeli futbolcu, milli aranın ardından takımın vazgeçilmez isimlerin arasında yer almak istiyor.

Kaynak: DHA

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