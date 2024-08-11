Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.
Sezonun ilk haftasında Alanyaspor, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'u konuk ediyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Melih, Caner, Recep Niyaz, Midtsjö, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Mame Thiam
ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Eyüpspor maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.