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Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Alanyaspor, ligin yeni ekiplerinden Eyüspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:41
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Alanyaspor - Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.

Sezonun ilk haftasında Alanyaspor, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'u konuk ediyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Melih, Caner, Recep Niyaz, Midtsjö, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Eyüpspor maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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