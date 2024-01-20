Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor CANLI (Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Novais, Leroy Fer, Oğuz, Yusuf, Efecan, Cordova

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Rizespor maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.