Alanyaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Samsunspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
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