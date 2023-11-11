Corendon Alanyaspor 0-3 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı kaşrıya geldi.

Corendon Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden konuk ekip Gaziantep FK 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini 45+8. dakikada Maxim açtı.

Ardından 45+10. dakikada Draguş takımının 2. golünü kaydetti.

Maçta Riascos 90+5. dakikada takımının 3. golünü atan isim oldu.

Bu maçın ardından Gaziantep FK 15 puanla 9. sırada yer aldı.

Alanyaspor ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.