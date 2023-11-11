Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor 0-3 Gaziantep FK

Corendon Alanyaspor 0-3 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Corendon Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Gaziantep FK 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor 0-3 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı kaşrıya geldi.

Corendon Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden konuk ekip Gaziantep FK 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini 45+8. dakikada Maxim açtı.

Ardından 45+10. dakikada Draguş takımının 2. golünü kaydetti.

Maçta Riascos 90+5. dakikada takımının 3. golünü atan isim oldu.

Bu maçın ardından Gaziantep FK 15 puanla 9. sırada yer aldı.

Alanyaspor ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

DİĞER
Ünlü sanatçının gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı… Feci şekilde…
Riyad'da "Gazze" zirvesi! Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Tazminat ödemeli... | GARANTÖRLÜK İÇİN HAZIRIZ
Karagümrük evinde çok rahat!
Bentancur'dan Galatasaray kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?
Kayseri 3 puanı tek golle aldı!
MPİ 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları
ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ - Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)
ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük evinde çok rahat! Karagümrük evinde çok rahat! 17:59
Wolves Tottenham'ı uzatmalarda devirdi! Wolves Tottenham'ı uzatmalarda devirdi! 17:40
Hatayspor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu! Hatayspor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu! 17:34
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 17:23
Hatayspor - G.Saray maçı ne zaman? Hatayspor - G.Saray maçı ne zaman? 17:08
Domenico Tedesco'dan Mertens açıklaması! Domenico Tedesco'dan Mertens açıklaması! 17:01
Daha Eski
Fenerbahçe Adana Demirspor maçına hazır! Fenerbahçe Adana Demirspor maçına hazır! 16:50
Ümit Milli Takımı'nda değişiklik! Ümit Milli Takımı'nda değişiklik! 16:47
Inter - Frosinone maçı ne zaman? Inter - Frosinone maçı ne zaman? 16:44
Lazio - Roma maçı ne zaman? Lazio - Roma maçı ne zaman? 16:41
Udinese - Atalanta maçı ne zaman? Udinese - Atalanta maçı ne zaman? 16:38
Bentancur'dan Galatasaray kararı! Bentancur'dan Galatasaray kararı! 16:36