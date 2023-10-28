Ömer Erdoğan istifa kararından sonra flaş açıklamalarda bulundu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı.

Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Maç sonunda alınan yenilgi sonrası istifa eden Ömer Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖMER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"DEĞİŞİKLİĞİN İKİ TARAF İÇİNDE HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu tür durumlarda bir değişiklik, kulüp için de benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'a başarılar diliyorum."