Alanyaspor Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 23 Ekim Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, kondisyon koşuları gerçekleştirdi.

Günün ikinci idmanına ise futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonuyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.