Haberler Alanyaspor Ömer Erdoğan: Futbolcuların kazanma arzusunu idmanlarda gördüm!

Ömer Erdoğan: Futbolcuların kazanma arzusunu idmanlarda gördüm!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 00:11
Ömer Erdoğan: Futbolcuların kazanma arzusunu idmanlarda gördüm!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk haftasında Başakşehir maçı dışında uzun süredir galip gelemediklerini belirtti.

"İyi oynadığımız, öne geçip de skoru koruyamadığımız maçlarımız oldu." diyen Erdoğan, "Bu maçlar ister istemez öz güvenimizi biraz azalttı. Son iki maçta karşılaştığımız Fenerbahçe ve farklı mağlup olduğumuz Adana Demirspor maçları bizleri üzdü." dedi.

Bu anlamda Fatih Karagümrük maçının kendileri için daha da önemli hale geldiğini dile getiren Erdoğan, "Futbolcularımın, kazanma arzusunu ve mücadelesini idmanlarda gördüm. Ciddi konsantrasyonla oynayan bir Alanyaspor'u bugün sahada gösterdik ve galibiyeti elde ettik. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karagümrük maçının kolay bir galibiyet olmadığını anlatan Erdoğan, ligde, Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki bütün takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu ifade etti.

İçeride kayıpsız, dışarıda ise toplayabildikleri kadar puan toplayarak hedeflerine ulaşmak istediklerini kaydeden Erdoğan, "Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Maç öncesinde bizi tribüne çağırarak inançlarını gösterdiler ve son dakikaya kadar takımlarına sahip çıktılar." ifadelerini kullandı.

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