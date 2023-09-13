Alanyaspor'un Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından lige verilen 11 günlük milli maç arasını iyi değerlendiren Alanyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu akşam Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas organizasyonu ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamlayan turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.