Bizde ışık var

Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, golsüz berabere kaldıkları Hatayspor karşılaşmasında takımın geleceğe dönük büyük umut verdiğini kaydetti. Erdoğan "Bir tek gol dışında sahada her şey doğru yaptık. Maçın genelinde de başarılı olduk" dedi. Önümüzdeki günlerde gol çalışmasına ağırlık verecekleri bilgisine de paylaşan Erdoğan, transfer çalışmaları için de bilgi vererek "Transfer piyasası şu an sıkıntılı. Çoğu kulüp aynı arayış içinde ama biz sadece oyuncu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Umarım transfer sezonu kapanmadan aramıza bazı oyuncuları katarız" dedi. Türk futbolunun oyun kalitesi olarak Avrupa'ya göre çok geride olduğunu dile getiren Erdoğan, "Oyunun daha akıcı ve devamlı olması önemli. Bunun için çalışmalıyız" dedi.