Haberler Alanyaspor Bizde ışık var

Bizde ışık var

Alanya'nın hocası Ömer Erdoğan, takımın gelecek günler için büyük umut verdiğini kaydetti. Transfer beklediklerini söyledi

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Bizde ışık var

Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, golsüz berabere kaldıkları Hatayspor karşılaşmasında takımın geleceğe dönük büyük umut verdiğini kaydetti. Erdoğan "Bir tek gol dışında sahada her şey doğru yaptık. Maçın genelinde de başarılı olduk" dedi. Önümüzdeki günlerde gol çalışmasına ağırlık verecekleri bilgisine de paylaşan Erdoğan, transfer çalışmaları için de bilgi vererek "Transfer piyasası şu an sıkıntılı. Çoğu kulüp aynı arayış içinde ama biz sadece oyuncu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Umarım transfer sezonu kapanmadan aramıza bazı oyuncuları katarız" dedi. Türk futbolunun oyun kalitesi olarak Avrupa'ya göre çok geride olduğunu dile getiren Erdoğan, "Oyunun daha akıcı ve devamlı olması önemli. Bunun için çalışmalıyız" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Yeni adresini resmen duyurdular! Anderson Talisca imzayı atıyor…
Konya Kulu'da korkutan deprem! Ankara'dan hissedildi
Transfer sürprizi! Ziyech'ten sonra bir bomba daha
Devler Ligi aşkına! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanya'da gol sesi çıkmadı!
Alanyaspor - Hatayspor | CANLI
KONYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Ankara'dan da hissedildi!
İstanbul namaz vakitleri 2023
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 AĞUSTOS | Bugün başınıza neler gelecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! 00:36
F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı 00:36
G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu 00:36
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri 00:36
Beşiktaş'ta ayrılık! Beşiktaş'ta ayrılık! 00:36
Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor 00:36
Daha Eski
Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı 00:36
G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! 00:36
Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! 00:36
G.Saray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Molde'yi elerlerse... G.Saray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Molde'yi elerlerse... 00:35
Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız... Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız... 00:35
G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! 00:35