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ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında Alanyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:10
ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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