Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 16 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼