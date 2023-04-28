Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Ümraniyespor maçı 28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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