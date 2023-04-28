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Alanyaspor 1-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 kazandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 21:54 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 22:05
Alanyaspor 1-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor evinde Ümraniyespor'u Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor aldığı kritik galibiyetle puanını 38'e yükseltti.

Düşme hattında yer alan Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Maçın 5'inci dakikasında sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

26'ncı dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor kontratağında Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Umut Nayir'in vuruşunu kaleci Runarsson son anda uzanarak kornere çeldi.

38'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Cavaleiro'nun ortasında, kale önünde Leroy Fer'in uzanarak yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

52'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer'in derinlemesine pasında topla buluşan Cavalerio'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun uzanarak yumrukla uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında kale önüne yükseltilen topa Epureanu'nun kafa vuruşunda pozisyonu takip eden Furkan uzanarak topu çizgiden çıkardı.

61'inci dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında defanstan dönen topu kontrol eden Sekidika hızla rakip sahaya koşu yaptı. Rakiplerinden sıyrılan Sekidika topu ileri koşu yapan Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşu ise direkten döndü.

78'inci dakikada sol kanatta başlayan Ümraniyespor atağında ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kazanan Kayode'nin vuruşuna da uzanan Yusuf Özdemir yine çizgiden çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

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