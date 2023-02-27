Alanya'da Farioli gitti

Cimbom'un 4-2 galip geldiği maçın ardından Alanyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinin hocası Frencesco Farioli görevi bıraktı. İtalyan teknik adamın maç sonu oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi. 33 yaşındaki Farioli 25 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.
Cimbom'un 4-2 galip geldiği maçın ardından Alanyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinin hocası Frencesco Farioli görevi bıraktı. İtalyan teknik adamın maç sonu oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi. 33 yaşındaki Farioli 25 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.