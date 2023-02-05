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Farioli'den İstanbulspor maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Farioli, maç sonu açıklamalarda bulundu. Farioli, "Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız" dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 16:41
Farioli'den İstanbulspor maçı yorumu!

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, İstanbulspor'a yenildikleri maç sonrası iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Farioli, şunları kaydetti:

Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız.

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