Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek istiyor.

Alanyaspor, son olarak Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.

Alanyaspor Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Efkan, Balkovec, Yusuf, A. Hassan, Lusamba

F. Karagümrük: Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya



ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.



