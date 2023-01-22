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Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftaasında Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 16:09
Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek istiyor.

Alanyaspor, son olarak Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.

Alanyaspor Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Efkan, Balkovec, Yusuf, A. Hassan, Lusamba

F. Karagümrük: Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
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