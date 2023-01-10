Efecan’ın gecesi

Transfer dönemlerinde adı sık sık Trabzonspor'la anılan Efecan Karaca, karşılaşmada ilkleri yaşadı. 14. dakikada Siopis'ten nefis bir çalımla sıyrılan tecrübeli oyuncu, Uğurcan'ı avlamayı başararak takımını öne geçirdi. Süper Lig kariyerinde 19. golüne ulaşan 33 yaşındaki futbolcu, ilk kez sol ayağıyla gol sevinci yaşadı. Trabzonspor karşısında daha önce 13 karşılaşmaya çıkan Efecan, bu maçlarda ağları sarsamamıştı. İlk kez bordo-mavili ekibe gol atan başarılı futbolcu, performansıyla sahanın en etkili isimlerinden oldu.