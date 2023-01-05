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Alanyaspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibi zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 16:54
Alanyaspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Antrenman öncesi doğum günü olan Leroy Fer için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Isınma çalışmaları gerçekleştiren diğer futbolcular ise antrenmana dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçlü turnuvayla sona erdi.

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