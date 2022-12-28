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Alanyaspor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan, 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Alanyaspor ligde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:56
Alanyaspor Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Alanyaspor ile Kayserispor karşılaşıyor.

Alanyaspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Fatih, Furkan, Yusuf, Lusamba, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Gökhan, Cardoso, Emrah, Mensah, Gavranovic

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