Alanyaspor Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Alanyaspor ile Kayserispor karşılaşıyor.
Alanyaspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Fatih, Furkan, Yusuf, Lusamba, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Gökhan, Cardoso, Emrah, Mensah, Gavranovic