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Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Eyüpspor 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:01
Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Alanyaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alanyaspor - Eyüpspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Alanyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Eyüpspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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