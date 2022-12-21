Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Alanyaspor - Eyüpspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Alanyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Eyüpspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.