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Alanyaspor'da Efecan Karaca: İkinci yarı daha iyi olacağım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da kaptanlık yapan Efecan Karaca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takım olarak istedikleri seviyede olmadıklarını dile getiren 33 yaşındaki oyuncu, performansının artacağına inandığını söyledi. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 18:23
Alanyaspor'da Efecan Karaca: İkinci yarı daha iyi olacağım

Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından performansının artacağına inandığını belirtti.

Efecan Karaca, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin geride kalan bölümünde 17 puan topladıklarını hatırlatarak, istedikleri seviyede olmadıklarını ifade etti.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın kendileri için iyi olduğuna dikkati çeken 33 yaşındaki oyuncu, takımın moralinin yerinde olduğunu, aranın ardından hedefledikleri puanları alarak takımı üst sıralara taşımak istediklerini kaydetti.

Ligin son haftalarında sıkıntı yaşamamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktaran Efecan, "Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. Motivasyonumuzla, enerjimizle elimizden geleni yapacağız. İnşallah ligdeki gibi olmayacak." diye konuştu.

Ligde ilk hafta forma giydikten sonra fibula kemiğinde çatlak oluştuğunu dile getiren Efecan Karaca, "Beş hafta oynayamadım, düzelince de çok idman yapma şansı bulmadan forma giymeye baladım. Yine de iyi diyebilirim. Performansım geçen seneki gibi değil ama sakatlık hem psikolojik hem de fiziksel olarak yordu. İkinci devre daha iyi bir Efecan izlettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Efecan, Lionel Messi hayranı olduğu için Dünya Kupası'nda Arjantin'i tuttuğunu ancak favorisinin Brezilya olduğunu sözlerine ekledi.

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