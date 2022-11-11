Haberler Alanyaspor Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 11:30
Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
‘Tayt polemiğine' Pınar Altuğ da dahil oldu! Açıklamaları dikkat çekti
Pınar Altuğ'un tayt çıkışı bomba! Nükhet Duru 'bir dur deyin hoş bir görüntü değil' demişti: "Estetik önemli güzel bir şey görmek..."
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan...
Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor!
Alanyaspor Adana Demirspor maçı öncesi taktik çalıştı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! 11:08
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor 10:40
Furkan'lı Philadelphia deplasmanda kaybetti Furkan'lı Philadelphia deplasmanda kaybetti 10:28
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu 10:20
Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer... Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer... 10:20
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:15
Daha Eski
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... 09:37
Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor 09:26
ZTK kura çekimi saat kaçta? ZTK kura çekimi saat kaçta? 09:21
G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar 09:12
TFF'den kulüpler için flaş karar! TFF'den kulüpler için flaş karar! 08:52
Menajeri ihtar çekmişti! Torreira'dan flaş hamle Menajeri ihtar çekmişti! Torreira'dan flaş hamle 07:46