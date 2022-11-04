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Seri zamanı

Alanyaspor'un Sloven sol beki Balkovec iddialı konuştu. Son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Akdeniz ekibinin parlayan ismi Balkovec, "Ümraniye'yi de yenerek serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Seri zamanı

SON haftalarda çıkış yakalayan Alanyaspor'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi. Bugün İstanbul'daki mücadelede tüm planlarını galibiyet üzerine yapan güney ekibinin formda ismi Balkovec, iddialı konuştu. Slovenyalı savunmacı, "Ümraniye'yi de yenmek istiyoruz. Hafta boyunca iyi hazırlandık. Sahada da en iyi performansımızı gösterip 3 puanla döneceğiz" dedi


DEMİR'İ DE YENECEĞİZ
Geçen yıl Karagümrük'le ligde iyi bir sezon geçirdiğini hatırlatan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor'a da alıştığını dile getirdi. Balkovec, "Arkadaşlarım ve teknik heyet son derece sıcak şekilde karşıladı. Son haftalarda gollerimle de katkı veriyorum. Umarım İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz. Takım olarak seri yapmayı hedefliyoruz. Ardından Adana Demir'i de yenerek Dünya Kupası arasına moralli girmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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