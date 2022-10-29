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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli Gaziantep FK maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Francesco Farioli, "Sonuç ve mücadele bizi mutlu etti" dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 23:44
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli Gaziantep FK maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktardı.

Francesco Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü müsabakanın kendileri için önemli olduğunu çünkü ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladıklarını dile getirdi.

Oyuncuların gol için verdiği çaba, takım ruhu ve savunma performansının hoşuna gittiğini anlatan Farioli, "Sonuç ve mücadele bizi mutlu etti. Elbette bazen oyun çok istediğimiz gibi olmadı. Geriden oyun kurulumunda, teknik ve taktik açıdan çok istediğimiz gibi bir maç olmasa da günün sonunda kazandığımız için mutluyuz. Özellikle ikinci golde oyuncuların iş birliği, çalışması, topu öne taşıma azmi ve sonunda golü bulmuş olmamız bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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