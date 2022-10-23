Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Efecan Karaca açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma nefesleri kesti.

Temponun hiç dinmediği mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken maçın ardından Alanyaspor'un futbolcusu Efecan Karaca'dan dikkat çeken sözler geldi.

Tecrübeli oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında hocamızın konuşmaları çok iyi geldi bize ve maçı çevirdik. Kazanabilirdik de ama olmadı. Farioli bize 'Çok korkak oynuyorsunuz, kendinize güvenin biraz!" ifadelerine yer verdi.