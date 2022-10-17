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SÜPER LİG HABERLERİ | Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor'da maçın hazırlıkları başladı. Akdeniz ekibinde Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular pas ve yenileme çalışması yaptı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:57
SÜPER LİG HABERLERİ | Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

İki günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan turuncu-yeşilli takım, iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular pas ve yenileme çalışması yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma çalışmalarının ardından pas, şut ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-turunculu ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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