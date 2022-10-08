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SÜPER LİG HABERLERİ | Alanyaspor Hatayspor mesaisini tamamladı!

Son dakika haberleri... Spor Totot Süper Lig'in 9.haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Alanyaspor, 9 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 18:03
SÜPER LİG HABERLERİ | Alanyaspor Hatayspor mesaisini tamamladı!

Corendon Alanyaspor, Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, Hatayspor'un konuğu olacak. Cengiz Aydoğan Tesislerinde Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, pas ve üçlü turnuvanın ardından taktik çalışmaları ile sona erdi. Yeşil turuncu ekip bugün özel uçakla Hatay'a gidecek.

9 Ekim günü saat 17.00 Yeni Hatay stadında oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğrul ile Mustafa Sönmez üstlenecek.

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