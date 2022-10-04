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Akrep takipte

Geçen haftayı bay geçen Antalyaspor, evinde ligin flaş ekiplerinden Konyaspor'u ağırlayacak. Ligde 4'te sıfır çeken Akrepler, güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Antalya teknik sorumlusu Groenendijk de Konya'nın Ümraniye maçını tribünde takip edip bol bol not tuttu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Akrep takipte
Geçen haftayı bay geçen Antalyaspor, evinde ligin flaş ekiplerinden Konyaspor'u ağırlayacak. Ligde 4'te sıfır çeken Akrepler, güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Antalya teknik sorumlusu Groenendijk de Konya'nın Ümraniye maçını tribünde takip edip bol bol not tuttu.
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