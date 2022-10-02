Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Alanyaspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Alanyaspor ile Giresunspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Giresunspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14:30'da beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.