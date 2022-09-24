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Alanya moralsiz

Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Corendon Alanyaspor, sahasındaki Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Günde çift idmanla rakibine hazırlanacak olan turuncu-yeşillilerde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcuların oldukça moralsiz gözükmesi gözlerden kaçmadı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
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