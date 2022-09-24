Alanya moralsiz

Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Corendon Alanyaspor, sahasındaki Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Günde çift idmanla rakibine hazırlanacak olan turuncu-yeşillilerde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcuların oldukça moralsiz gözükmesi gözlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Corendon Alanyaspor, sahasındaki Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Günde çift idmanla rakibine hazırlanacak olan turuncu-yeşillilerde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcuların oldukça moralsiz gözükmesi gözlerden kaçmadı.