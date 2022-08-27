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Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sánchez Mateos İstanbulspor maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sánchez Mateos açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 01:24 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 01:31
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sánchez Mateos İstanbulspor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Corendon Alanyaspor, evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sánchez Mateos açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sánchez Mateos, sahalarında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu söyledi. Mateos, "Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz. Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasak da sahada oynanan futboldan memnunduk fakat bugün ne skor ne de oynanan futbol bizi tatmin etmedi. Bu maçın zor olacağını biliyorduk çünkü 3 maçını kaybeden bir rakip vardı. Bugün sahada maçı kazanmanın anahtar işlevi ne teknik ne de taktikten geçiyordu" dedi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Mental olarak futbolcuların sahada güçlü olmaları gerektiğini belirten Mateos, "Rakip takımı analiz ettiğimizde her ne kadar 3 maçı kaybetmiş olsada buraya futbolun doğrularını yaparak geliyorlardı. Önde agresif basıyorlardı, rakibe boşluk vermiyorlardı. Maçın zor olacağını arkadaşlarımıza anlatmıştık. Yapacak bir şey yok. Bazen bu tarz sonuçları alabiliyorsunuz. Bu maçı analiz edeceğiz, doğruları cebimize koyacağız ve önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

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