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Alanyaspor ara vermedi

Ligin 4. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. Farioli gözetimindeki antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Alanyaspor ara vermedi
Ligin 4. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. Farioli gözetimindeki antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.
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