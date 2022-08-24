Alanyaspor ara vermedi

Ligin 4. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. Farioli gözetimindeki antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.
Ligin4. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. Farioli gözetimindeki antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından bireysel çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.