Hedef ilk 10’da en iyi yer

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımının hedefleri hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "Öncelikli hedefimiz her zaman Alanyaspor'un ligde devamlılığının olması. Hep söylediğim gibi ilk 10'da en iyi yerde olmak bizim hedefimiz her zaman" değerlendirmesini yaptı.
AlanyasporBaşkanı Hasan Çavuşoğlu, takımının hedefleri hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "Öncelikli hedefimiz her zaman Alanyaspor'un ligde devamlılığının olması. Hep söylediğim gibi ilk 10'da en iyi yerde olmak bizim hedefimiz her zaman" değerlendirmesini yaptı.