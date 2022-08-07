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Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Skora bakıldığı zaman...

Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Akdeniz ekibinde teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mateos, "Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Maç, bizim açımızdan skora bakıldığı kadar kolay geçmedi." dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 22:20
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Skora bakıldığı zaman...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, kolay bir maç olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, "Bugün zor bir mücadele vardı sahada. Her şeyden önce karşımızda tecrübeli bir teknik ekip vardı. Oyunu 2-0 yapmış olsak da akan oyunun dinamizminde yeni şeyler öğrendik, 2-0'dan sonra oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini öğrendik. Bugün sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Maç, skora bakıldığı kadar kolay geçmedi bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

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