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Ömer Şişmanoğlu Alanyaspor'a

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadrosunu genişletmek isteyen Alanyaspor, transferde hareketlendi. Akdeniz temsilcisi, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu hedefine aldı. Turuncu-yeşilli ekibin 32 yaşındaki futbolcu ile ilk temasları kurduğu kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Kısa süre içinde imza atacak.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Ömer Şişmanoğlu Alanyaspor'a

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadrosunu genişletmek isteyen Alanyaspor, transferde hareketlendi. Akdeniz temsilcisi, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu hedefine aldı. Turuncu-yeşilli ekibin 32 yaşındaki futbolcu ile ilk temasları kurduğu kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Kısa süre içinde imza atacak.

İMZAYA GELİYOR
Ömer Şişmanoğlu geride bıraktığımız sezonu Denizlispor'da geçirmişti. TFF 1. Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 14 gol kaydetmişti. Ömer Şişmanoğlu da heyecanla transferini bekliyor. Alanyaspor, Ömer'in ardından takımı güçlendirmek için transfer harekatını sürdürecek. Alanya'ya getirilen savunma oyuncusu Tobias Salquist kısa süre içinde imzalayacak.

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