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ALANYASPOR SİVASSPOR CANLI MAÇ İZLE ASPOR 📺 | Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor canlı yayınlarıyla devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, yarı final ilk maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor'da müsabaka öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 18:49
ALANYASPOR SİVASSPOR CANLI MAÇ İZLE ASPOR 📺 | Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Alanyaspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta... Yarı final ilk maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara

Sivasspor: Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, Cofie, Kerem, Ulvestad, Gradel, Yatabare, Erdoğan

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

KUPADA 4. RANDEVU

Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 defa Sivasspor, 1 kez de Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan müsabakalarda Sivasspor 5 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi de 3 gol attı.

SİVASSPOR NASIL GELDİ?

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor mücadelesini 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

ASpor CANLI YAYIN

ALANYASPOR KUPAYA 4. TURDAN BAŞLADI

Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. Tur'da Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı. Alanya ekibi, son 16 turunda ise Adana Demirspor karşısında 4-2 galip gelerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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