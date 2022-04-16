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Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Alamyaspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, maç öncesi 52 puanda bulunuyor ve Avrupa kupaları vizesi almak için kıyasıya yarışıyor. Antalyaspor ise, Nuri Şahin'in liderliğindeki yükselişine devam etmek istiyor. Alanyaspor Antalyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:51
Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

📌 Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Awaziem, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja.

📌 Antalyaspor: Boffin, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Gökdeniz, Adriano, Bünyamin, Hakan, Veysel.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?
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