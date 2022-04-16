Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Antalyaspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
📌 Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Awaziem, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja.
📌 Antalyaspor: Boffin, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Gökdeniz, Adriano, Bünyamin, Hakan, Veysel.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.