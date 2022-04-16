Akdeniz’de buyrun derbiye

Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Antalyaspor ile Alanyaspor, Akdeniz derbisinde bugün 18. kez karşılaşacak. Ligde 52 puanla 6'ncı sırada bulunan Alanyaspor ile 47 puanla 9'uncu sıradaki Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak için kozlarını paylaşacak. Geçen haftaki mücadelelerde, turuncu-yeşilliler deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 yenilmiş, Akrepler konuk ettiği Hatayspor'u aynı skorla yenerek, üst üste kazandığı karşılaşma sayısını 5'e, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkarmıştı. İkili averaj üstünlüğünü de elde etmek isteyen Antalya ekibi, ilk maçta 3-0 yendiği ezeli rakibine rövanşı vermek istemiyor. Alanyaspor ise geçen haftaki Beşiktaş yenilgisini derbide telafi edip, Avrupa iddiasını devam ettirmenin peşinde olacak.



ÖZTÜRK'E GÖNDERME

Antalyaspor, G.Saray başkan adayı Metin Öztürk'ün Nuri Şahin sözlerine yanıt verdi. Açıklamada özetle, "Nuri Şahin'le 5 yıllık sözleşme mevcuttur. G.Saray'ın başkan namzeti Metin Öztürk'ün 'Sezon sonu Nuri Şahin ile görüşürüz' ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır" ifadeleri kullanıldı.