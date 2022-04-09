Alanya'da Kartal alarmı

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, bugün deplasmandaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan turuncuyeşilliler, güçlü rakibi karşısında da Avrupa hedefi için serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, bugün deplasmandaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan turuncuyeşilliler, güçlü rakibi karşısında da Avrupa hedefi için serisini sürdürmek istiyor.