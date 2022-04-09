Haberler Alanyaspor Alanya'da Kartal alarmı

Alanya'da Kartal alarmı

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, bugün deplasmandaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan turuncuyeşilliler, güçlü rakibi karşısında da Avrupa hedefi için serisini sürdürmek istiyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Alanya'da Kartal alarmı
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, bugün deplasmandaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan turuncuyeşilliler, güçlü rakibi karşısında da Avrupa hedefi için serisini sürdürmek istiyor.
DİĞER
Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin heyecanlı bekleyişi başladı! Tüp bebek tedavisinde ilk transfer yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor